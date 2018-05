Cristian Topescu a murit la 81 de ani. A comentat marile meciuri ale Generatiei de Aur. VIDEO

Marele comentator sportiv era in stare grava la spital de o saptamana.

Vocea Generatiei de Aur, Cristian Topescu, a murit la 81 de ani dupa ce suferise o criza de diabet in urma cu o saptamana si se afla internat la spitalul Elias. Cristian Topescu a fost la microfon la marile performante ale nationalei Romaniei din 1994.





Cristian Topescu (1937-2018)

Cristian Topescu a implinit 81 de ani la data de 26 martie.

El s-a nascut la 26 martie 1937 in Bucuresti si este licentiat al Institutului de Educatie Fizica si Sport (1970), potrivit Agerpres. Membru al echipei hipice a Romaniei, a practicat sarituri peste obstacole, apoi a fost transferat la Clubul Sportiv Steaua (1960-62), unde a triumfat in doua campionate nationale.

intre anii 1964-2004, la TVR, a lucrat ca reporter sportiv, realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef sport, director general adjunct TVR.

In 2017, presedintele Klaus Iohannis i-a acordat lui Cristian Topescu Ordinul ”Steaua Romaniei” ”in semn de inalta apreciere pentru intreaga sa activitate, pentru daruirea si devotamentul cu care a sustinut si promovat valorile sportului national, pentru intuitia, caldura si eruditia cu care a comentat performantele sportului romanesc”, potrivit News.ro.

Steaua Romaniei nu este prima decoratie primita de catre Topescu din partea statului roman. Lui i-au mai fost decernate Ordinul Meritul Sportiv, Ordinul Olimpic Colanul de Aur si Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Cavaler. De asemenea, in urma unui decret semnat de presedintele Romaniei in octombrie 2016, colonelul in retragere Cristian Topescu a fost avansat la gradul de general de brigada.

Pe 30 ianuarie, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fostul comentator a primit titlul de cetatean de onoare al Bucurestilor.

Cristian Topescu este unul dintre cei mai cunoscuti comentatori sportivi din Romania. Topescu a activat si in viata politica, fiind senator in perioada 2008–2012, din partea Partidului National Liberal.

Cristian Topescu a urmat cursurile Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport si a fost membru al echipei hipice a Romaniei, practicand sarituri peste obstacole. Mai tarziu, a lucrat ca reporter sportiv la Televiziunea Romana. Tot in cadrul TVR, a fost realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef Sport si director general adjunct al TVR.

Acesta a fost reporter sportiv si la postul de radio Europa FM, director relatii publice la Fotbal Club Steaua, director al ziarului Prosport, dar si comentator la televiziunea Eurosport.

Cristian Topescu a comentat peste 5.000 de transmisiuni live, 13 editii ale Jocurilor Olimpice, dar si campionate mondiale si europene.