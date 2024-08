"Are de muncă!" Daniel Pancu a tras concluziile după primul meci al lui Șumudică pe banca Rapidului

La primul meci cu "Șumi" pe bancă, Rapid a reușit să câștige primul său meci din acest sezon al Superligii, 2-1 pe terenul lui Poli Iași.

Fostul rapidist Daniel Pancu, selecționerul României U21, a analizat ultima evoluție a Rapidului și a punctat faptul că Șumudică are nevoie de întăriri pentru ca echipa să-și îndeplinească obiectivele în acest sezon.

Pancu: "Știe foarte bine ce înseamnă Rapidul"

"Mă așteptam să pună jucătorii pe posturile lor, pentru că jucau pe poziții ciudate cu Lennon, nu știu cum le vedea el.

Au avut meci greu la Iași. Un portar în zi bună, dar în același timp ar fi putut face și 2-0 în două rânduri și atunci se închidea jocul.

Are de muncă, sunt convins de lucrul ăsta, și mai sunt convins că are nevoie de jucători și îi va aduce, pentru că știe foarte bine ce înseamnă Rapidul, ce calitate are Rapidul și cum trebuie să joace Rapidul", a spus Daniel Pancu la Digisport.

Rapid ocupă locul șapte în clasamentul Superligii, cu opt puncte, iar etapa următoare se deplasează la Craiova pentru duelul cu Universitatea, programat sâmbătă (31.08), ora 21:30.