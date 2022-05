Antrenorul care nu a reușit să ațipească înainte de a fi numit pe banca FCSB-ului. "Presiune mare"

Dinu Todoran (43 de ani) a fost numit la FCSB de Gigi Becali și Mihai Stoica însă nu a reușit să aibă continuitate pe banca roș-albaștrilor. În cele trei luni de zile petrecute pe banca lui FCSB, în acest sezon, antrenorul născut în Brașov a strâns trei victorii, două egaluri și două înfrângeri cu gruparea omului de afaceri Gigi Becali.

Dinu Todoran și noaptea nedormită

Todoran a povestit ce a simțit înainte să o preia pe FCSB. „Nu am dormit înainte să fiu numit la FCSB. E un club puternic, e o presiune uriaşă. Nu cred că am fost pregătit pentru FCSB pentru că presiunea e mare. M-aş mai băga şi peste 3 ani. E un club mare, are suporteri mulţi. La o echipă mare e presiune că sunt suporteri. Mi-aş dori pentru toţi jucătorii şi antrenorii să fie la un club mare. Tu ca jucător sau antrenor îţi doreşt să ajungi la un club mare", a declarat Dinu Todoran, potrivit as.ro.

Dinu Todoran, sincer

Dinu Todoran a fost primul antrenor al FCSB care a recunoscut că Gigi Becali este cel care face echipa: „Știți cum se procedează la noi, n-are rost să mă îmi puneți mereu această întrebare”, a spus acesta la un moment dat. Cu Todoran pe bancă, FCSB a pierdut „dubla” cu Shakhter Karagandy din turul doi preliminar al Conference League și a fost eliminată din competiție.

După ce a plecat de la FCSB, fundașul dreapta Vali Crețu a avut o ieșire ciudată, criticând felul în care Todoran făcea antrenamentele.