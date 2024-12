Leo Toader are naționala Kuwaitului și cluburi arabe mari în CV

A fost antrenor cu portarii în România, la FC Național, Astra Ploiești și FCSB, dar cea mai îndelungată perioadă a antrenat în zona Golfului Persic, cu 15 ani petrecuți în Arabia Saudită (Al Hilal, Al Ettifaq), Qatar (Al Sadd, Qatar SC), Emiratele Arabe Unite (Al Ain, Al Ahli) și Kuweit (naționala, Al Salmiya, Kuwait SC), cu un scurt intermezzo în Cipru (AEL Limassol).



Din 2017 a început contractul cu FRF, lucrând la echipa națională de seniori cu selecționerii Cosmin Contra (2017-2019), Mirel Rădoi (2019-2021), Edi Iordănescu (2022–2024) și Mircea Lucescu (2024-prezent).

Prima ligă de fotbal din Arabia Saudită a evoluat enorm în ultimii ani, atrăgând numeroase vedete din fotbalul internațional. În campionatul saudit au ajuns fotbaliști valoroși, precum Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte (Al Nassr), Neymar, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic, Joao Cancelo (Al Hilal), Danilo Pereira, N'Golo Kante, Fabinho, Karim Benzema, Houssem Aouar, Steven Bergwijn, Moussa Diaby, Luiz Felipe (Al Ittihad), Kurt Zouma, Cristian Tello, Jean Michael Seri (Al-Orobah), Chris Smalling (Al Fayha), Roberto Firmino, Merih Demiral, Franck Kessie, Ivan Toney (Al Ahli), Karl Toko Ekambi, Georginio Wijnaldum, Moussa Dembele, Demarai Gray (Al Ettifaq), Jason Denayer (Al Fateh), Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho (Al Qadsiah), Wesley Hoedt, Giacomo Bonaventura, Yannick Carrasco (Al-Shabab), Odion Ighalo (Al Wehda), Florin Niță, Georges-Kevin Nkoudou sau Nicolae Stanciu (Damac).



"Șansa mea e că am lucrat cu Ilie Balaci, care deja era un nume în zona Golfului"

"Am antrenat în Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuwait, înainte să fie la modă. Am plecat în 1999, șansa mea e că am lucrat cu Ilie Balaci, care deja era un nume în zona Golfului. Avea trofee luate și avea un renume extraordinar acolo.



Am avut șansa să antrenez la cele mai mari cluburi din acea zonă. Al Hilal din Arabia Saudită, Al Ahli unde a fost și Cosmin Olăroiu, Al Sadd unde a fost Xavi. Kuwait Club, cel mai bun club din Kuwait, cu care am luat două Cupe ale Asiei consecutive, echivalentul Europa league în Europa.



"Atunci nu erau prea mulți stranieri, fiecare echipă avea doar doi jucători străini"

Atunci nu erau prea mulți stranieri, fiecare echipă avea doar doi jucători străini, nu aveau voie atât de mulți. Trebuia să-i faci pe cei locali să joace, iar Balaci știa cum să-i motiveze. E altă cultură, altă educație, alt mod de a aborda relația cu ei.



A trebuit să ne adaptăm foarte repede, mai ales că eu nu avem o foarte mare experiență ca antrenor. Abia mă lăsasem de fotbal și eram antrenor de un an și jumătate, lucrasem doar la FC Național.



L-a antrenat pe Mohamed Al-Deayea, legenda lui Al Hilal

Am avut șansa să lucrez cu cei mai buni portari din țările respective, la fiecare echipă unde am fost am lucrat cu portari de echipă națională, începând cu sauditul Mohamed Al-Deayea (n.r. - 306 meciuri pentru Al Hilal și 178 de selecții pentru naționala Arabiei Saudite) și Mohammed Qassim de la Al Ain, pe care l-am descoperit acolo și a jucat aproape 10 ani la naționala din Emirate.



În Kuweit, am transformat un portar care era săritor de la platformă. Era înotător și a ajuns la echipa națională (n.r. - Musab Al Kanderi).



"E greu să reziști, dar mă bucur că am încheiat contractele"

A fost o experiență frumoasă, dar am avut și șansa să fiu la cluburi mari. Am avut parte de condiții extraordinare de pregătire. Acolo, dacă ai rezultate, ești respectat. Nu ai, se renunță foarte ușor. Și ca fotbalist, și ca antrenor.



E greu să reziști, dar mă bucur că am încheiat contractele, pentru că nu au răbdare. Am lucrat 5 ani cu Ilie Balaci, apoi am lucrat 5 ani cu Mihai Stoichiță, și în zona Golfului, și în țară, apoi 3 ani cu Ion Marin, ultimul an cu Țicleanu în Qatar. Experiența mea în Golf e destul de mare.



"Am învățat multe lucruri, pentru că am învățat școli diferite de fotbal"

Am învățat multe lucruri, pentru că am învățat școli diferite de fotbal, cu sud-americani, români, sârbi și localnici. Și acum, la vârsta mea, am de învățat. Fiecare portar mi-a transformat și modul de lucru.



De exemplu, Al-Deayea care era un portar titrat, vedeta lui Al Hilal. Nu era un portar estetic și muncitor la antrenamente, avea și vreo 36 de ani, se accidenta mai ușor. Eu eram obișnuit să le cer portarilor să muncească la capacitate maximă în pregătire, el nu se pregătea așa.



Eram foarte ofensat și i-am spus lui Balaci că nu-mi place cum se antrenează. El știa că Al-Deayea era cel mai important om din lotul lui Al Hilal și mi-a zis să am răbdare cu el. El era extraordinar la meciuri, atunci mi-am dat seama că sunt portari de antrenamente și portari de meciuri.



În Qatar am avut un portar, care era la echipa națională. Erau un băiat inteligent, care acum este analist la o emisiune de sport de la ei. Noi eram obișnuiți să țipăm, să fim mai duri, ca să-i ambiționăm să lucreze bine. Transmiteam informația mai agresiv, mai autoritar.



El mi-a zis 'Coach, dacă mai ești nervos, nu mai fac antrenamentul'. I-am zis că nu mai țip, dacă face exact ce spun. Am înțeles că nu trebuie să transmit la nervi, pentru că-mi pierd claritatea mesajului. Atunci am devenit un pic mai așezat.



"Am fost destul plecat și simt nevoia să stau mai mult acasă"

Nu prea am timp de hobby-uri. Îmi place să mă duc la munte, să mă relaxez, acolo unde e liniște. Dar nu prea am timp. Poate două - trei zile. La noi, după ce termini acțiunea, începe activitatea - monitorizare, analiză, meciurile ce urmează. De vreo 3 ani sunt și coordonatorul cursurilor de specialitate pentru antrenorii de portari, trebuie să pregătesc modulele și materialele pe care le prezint. E un colectiv bun, suntem recunoscuți și de UEFA acum, suntem la a patra serie de licența B de antrenori de portari, avem două serii de licențe A.



La munte nu schiez, nu patinez, nu mă dau cu sania. Nu le am nici cu schiurile, nici cu patinajul. Am un loc al meu unde merg și stau, mă relaxez trei - patru zile. Stau liniștit, cu familia. De Sărbători rămânem acasă, cu nepoțica mea. E cel mai frumos lucru care mi se întâmplă și rămânem în familie. Așa am petrecut, nu am mai plecat în alte părți. Am fost destul plecat și simt nevoia să stau mai mult acasă", a mărturisit Leo Toader pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea, Getty Images