Victor Osimhen poate părăsi Europa în ultimele ore de mercato! Napoli s-a înțeles cu un club din Arabia Saudită

Unul dintre cei mai valoroși atacanți ai momentului, nigerianul Victor Osimhen ar fi de acord să părăsească fotbalul european la doar 25 de ani și să plece în Arabia Saudită, la Al Ahli.

Victor Osimhen, aproape de transferul la Al Ahli

Saudiții i-au făcut o ofertă extrem de generoasă fotbalistului, însă, cu toate astea, publicațiile din Italia au scris că acesta a refuzat propunerea arabilor.

Totuși, se pare că arabii insistă pentru transferul nigerianului, iar pentru a-l convinge să meargă acolo, cei de la Al Ahli i-au făcut pe plac lui Osimhen și au inclus o clauză de reziliere mică, pentru a-i permite acestuia să plece în momentul în care va primi o ofertă pe placul său.

Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano: ”Al Ahli a inclus o clauză de reziliere accesibilă în oferta pentru Victor Osimhen. Este mai mică de 100 de milioane de euro. Victor a cerut întotdeauna această clauză ca o condiție a negocierilor. Cluburile au bătut palma, decizia îi aparține lui Victor”.

???????????? Al Ahli have included an affordable and easy release clause for Victor Osimhen as part of their proposal. It’s lower than reported €100m.

As revealed on Sunday, Victor always requested for the clause as key part of negotiations.

Club-to-club deal done… up to Victor. pic.twitter.com/u7pjmeE9Z1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

Dacă Osimhen va decide să meargă la Al Ahli, arabii le vor plăti celor de la Napoli între 75 și 80 de milioane de euro, iar atacantul va semna un contract valabil pe următorii patru ani în care va încasa între 25 și 30 de milioane de euro pe sezon.