După o primă repriză fără goluri, în care Kylian Mbappe a primit un cartonaș galben din cauza unui gest făcut în fața centralului Jose Luis Munuera Montero. Espanyol a deschis scorul în minutul 54, în urma unei gafe a lui Thibaut Courtois, care a respins balonul în propria poartă.

Spaniolii au publicat discuția dintre Kylian Mbappe și arbitrul meciului cu Espanyol

A urmat apoi un spectacol din partea echipei antrenate de Carlo Ancelotti. În minutul 58, Dani Carvajal a restabilit egalitatea, iar Rodrygo a pus-o pe Real Madrid în avantaj în minutul 75. Vinicius Jr și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor patru minute mai târziu, iar scorul final a fost stabilit de Kylian Mbappe în minutul 90.

Tot din cauza unui gest făcut în fața arbitrului, atacantul francez a fost aproape să primească și al doilea cartonaș galben în a doua repriză cu Espanyol și să riște o eventuală suspendare. Totuși, Munuera l-a avertizat doar verbal pe Mbappe: ”Kylian, te joci cu focul!”.

La câteva zile după meci, Movistar, deținătorul de drepturi La Liga, a dezvăluit și discuția purtată între fotbalistul lui Real Madrid și central în prima repriză, atunci când Mbappe a văzut primul cartonaș galben.

Munuera Montero: ”Este lipsit de respect să faci acest gest în fața mea!”

Kylian Mbappe: ”Nu am spus nimic, nu am spus nimic! Nu am vorbit, nu am vorbit!”

Munuera Montero: ”Este lipsit de respect, Kylian!”

Kylian Mbappe: ”Dar nu am spus nimic, am făcut un gest. Vorbește cu mine, nu îmi poți da galben pentru așa ceva”

Munuera Montero: ”Este un gest foarte lipsit de respect, ai făcut un lucru foarte urât, de asta te-am avertizat”

Kylian Mbappe: ”Dar nu am vorbit!”

Munuera Montero: ”Nu contează dacă vorbim sau nu, contează limbajul corpului!”