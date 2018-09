Revine Cupa Cupelor! UEFA pregateste modificari importante in cupele europene! Cand incepe noua competitie

Europa League va avea mai putine echipe, insa apare o noua competitie europeana.

O a treia competitie intercluburi la fotbal organizata de UEFA ar urma sa debuteze in sezonul 2021-2022, a anuntat, marti, italianul Andrea Agnelli, presedintele Asociatiei Europene a Cluburilor (ECA), citat de Reuters.

Agnelli le-a comunicat membrilor ECA la adunarea de la Split (Croatia) ca noua competitie UEFA va duce numarul total al cluburilor implicate in cupele europene la 96.

''In asteptarea aprobarii din partea Comitetului Executiv al UEFA, s-a dat 'lumina verde' pentru a fi introdusa o a treia competitie, care va duce numarul total al cluburilor la 96, din sezonul 2021-22'', a afirmat Agnelli.

Agnelli este si presedintele clubului Juventus si face parte din Comitetul Executiv al UEFA, ocupand unul din cele doua locuri ca reprezentant al cluburilor. UEFA nu a comentat dezvaluirile facute de Agnelli.

Europe are in prezent doua competitii intercluburi, Liga Campionilor, cu 32 de echipe participante in grupe, si Europa League, care are 48 de echipe in grupe.

UEFA a organizat si o a treia competitie intercluburi, Cupa Cupelor, rezervata castigatoarelor cupelor nationale, dar aceasta a fost desfiintata in 1999, echipele care castiga acest trofee nationale primind dreptul de a evolua in Europa League.

ECA a cerut anterior ca mai multe cluburi sa fie implicate in competitiile europene intercluburi si sa beneficieze de mai multe meciuri.