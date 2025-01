Cosmin Olăroiu rămâne lider în Emirate după 12 etape, însă lupta pentru supremație, dusă cu Shabab Al-Ahli, ocupanta locului 2, e foarte strânsă. Aceste două formații s-au detașat deja de restul rivalelor și sunt despărțitre de doar 2 puncte, cu precizarea că formația din Dubai are un meci mai puțin disputat.

În weekend, Shabab Al-Ahli a trecut, pentru 24 de ore, pe primul loc, după victoria pe care a obținut-o într-o deplasare dificilă, la Al-Ain (1-0). Sub presiune după acest rezultat, Sharjah, echipa lui Oli, a avut o prestație sub așteptări, sâmbătă, atunci când a întâlnit, acasă, Khorfakkan, ocupanta locului 9 din 14.

Sharjah s-a impus, la limită, 1-0, cu un gol marcat în minutul 89, după cum sport.ro a arătat aici. După meci, decizia riscantă luată de Olăroiu în această partidă a devenit subiect de analiză în presa locală. Concret, văzând că echipa sa nu înscrie, Oli a trecut la schimbări și a încheiat partida cu o linie ofensivă formată din patru jucători!

„Din minutul 80, Sharjah a avut patru atacanți pe teren. Caio și Camara, care au fost titulari, plus Paco Alcacer și Conraad, care au intrat în repriza a doua. Practic, a fost o avalanșă de ocazii la poarta oaspeților, în ultimele zece minute. Acest risc asumat de Olăroiu, cu patru atacanți pe teren, a salvat Sharjah. Fiindcă orice alt rezultat, în afară de o victorie cu Khorfakkan, ar fi fost o mare lovitură în lupta pentru titlu. Dar jucătorii introduși de Olăroiu au colaborat la marcarea golului de 1-0. Paco Alcacer a pasat, iar Conraad a finalizat“, a notat jurnalistul Ali Maali pentru Al-Etihad.

Analiza sa a fost completată de ce au spus jurnaliștii Musa Abbas și Mehdi Bin Abid, în cadrul unei emisiuni televizate.

„Cosmin a arătat, încă o dată, că e genul de antrenor care știe ce vrea de la fiecare meci. Mutările sale au fost foarte inspirate“, a declarat Abbas, la Abu Dhabi Sports.

„Olăroiu a fost capabil să modifice sistemul tactic din mers și echipa lui a reacționat“, a notat și Bin Abid, la același post.

„Am câștigat când am făcut un meci slab“

Apărut în fața jurnaliștilor după victoria la limită, cu Khorfakkan, Oli a avut puterea de a recunoaște că Sharjah a evoluat modest, per ansamblu.

„Știam că vom avea un meci dificil și am vorbit și cu băieții despre asta, în zilele de dinaintea jocului. Ca să fiu sincer, n-am jucat bine. Am avut o prestație slabă. Dar e un lucru pozitiv că am reușit să câștigăm și când am făcut un meci slab, că am continuat să luptăm până la final și că jucătorii pe care i-am introdus pe parcurs au fost capabili de a schimba cursul jocului“, a declarat Olăroiu.