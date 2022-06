Laurențiu Reghecampf le-a spus azerilor de ce a plecat de la Universitatea Craiova

Noua echipă a lui Reghecampf va juca în preliminariile UEFA Conference League, unde beneficiază de statutul de cap de serie în turul doi preliminar. Neftchi va trebui să treacă de ciprioții de la Aris Limassol.

Imediat după ce a fost prezentat oficial, antrenorul le-a vorbit azerilor despre ultima sa experiență ca antrenor, la Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf le-a spus azerilor de ce a plecat de la Craiova

”M-am întors în România şi am antrenat Universitatea Craiova. Am avut ca obiectiv să calific echipa în Conference League, în primul an de contract.

În al doilea, am avut ca obiectiv titlul. După o conversaţie cu patronul, am decis să-mi închei contractul, pentru că nu vedeam niciun viitor şi niciun sprijin pentru a câştiga titlul în sezonul care urmează să înceapă”, a spus Laurențiu Reghecampf, potrivit AS.ro.

Laurențiu Reghecampf a bifat 44 de meciuri pe banca tehnică a oltenilor, în care a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri. Eșecul din semifinala Cupei României, cu Sepsi OSK, a cântărit în decizia conducerii Universității Craiova de a renunța la serviciile tehnicianului, după cum a mărturisit chiar președintele clubului, Sorin Cârțu.

„Pentru noi a fost o dezamăgire mare ratarea Cupei României. Eu am mai spus asta. Am spus exact ce am simțit în club, noi, craiovenii. A fost neașteptat.

Nouă ne-a dat mari speranțe când am ajuns în semifinale. Erau 4 echipe pentru Cupa României și nu ne-a convenit, a fost un disconfort maxim. Dar nu era neapărat numai asta”, a spus Sorin Cârțu, la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.