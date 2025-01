Fostul atacant al Barcelonei, Gerard Deulofeu, se confruntă cu o situație delicată în cariera sa, fiind posibil constrâns să se retragă din fotbal din cauza unor probleme persistente la genunchi.



Jucătorul spaniol a părăsit recent Udinese printr-un acord comun, după o absență îndelungată ce data din ianuarie anul trecut.



Deulofeu, care a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum Everton, Watford și AC Milan, pe lângă FC Barcelona, se luptă cu probleme la genunchi de aproximativ cinci ani. El a recunoscut public că există posibilitatea să nu mai poată juca fotbal la nivel profesionist.

Gerard Deulofeu s-ar putea retrage din fotbal



Format la academia Barcelonei și cu patru selecții în echipa națională a Spaniei, Deulofeu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior (ACL) în februarie 2020, pe când juca pentru Watford împotriva lui Liverpool. Ulterior, a întâmpinat probleme similare și după transferul la Udinese, în Italia.



Un nou incident a survenit în noiembrie 2022, urmat de o intervenție chirurgicală în ianuarie 2023, care a dus la o infecție a cartilajului.



"Am trecut printr-o perioadă teribilă. Acum doi ani, mi-am rupt ACL-ul împotriva lui Napoli, dar m-am recuperat și am jucat împotriva Sampdoriei cu ligamentul rupt", a spus Deulofeu, protrivit The Sun, adăugând: "Vestea proastă a venit după meci, când am aflat că trebuie să mă operez. Din nefericire, după operație, am făcut o infecție la cartilaj. Este mai mult decât o simplă accidentare. Mă confrunt de doi ani cu ceva care este aproape dincolo de biologie".