Erling Haaland, hat-trick cu fosta adversară a României! La ce capitol i-a spulberat pe Kane, Mbappe și Kun Aguero

Cele două reprezentative s-au întâlnit într-un joc de pregătire miercuri seară, 5 iunie, de la ora 20:00, pe ”Ullevaal Stadion” din Oslo. Conform portalului FlashScore, au fost prezenți aproape 20 de mii de spectatori pe arenă.

Titular, Erling Haaland a deschis scorul în minutul 15, din pasa lui David Moller Wolfe. În actul secund, norvegianul de la Manchester City a majorat diferența în minutul 70 și a marcat hat-trick-ul cinci minute mai târziu.

Pagina de pe platforma Twitter/X, specializată în statistici, a scris imediat după duelul de la Oslo că Erling Haaland a ajuns la al 22-lea hat-trick din carieră și i-a depășit pe Harry Kane, Kylian Mbappe și Sergio Aguero.

