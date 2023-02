Dries Mertens a ales! Unde vrea să joace în sezonul următor, după ce a intrat în ultimele luni de contract cu Galatasaray

Belgianul a intrat în ultimele luni de contract cu actuala sa echipă, dar potrivit informațiilor apărute în spațiul public, sunt șanse ca acesta să semneze o nouă înțelegere cu fosta câștigătoare a Cupei UEFA.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, în contractul lui Mertens există o opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Ambele părți sunt încântate în ceea ce privește colaborarea și sunt șanse bune ca fostul jucător al lui Napoli să continue la gruparea ”Cim-Bom-Bom”.

Mertens a fost titular incontestabil pentru Galatasaray în acest sezon. A bifat 22 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze de șase ori, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.

Dries #Mertens could stay at #Galatasaray for another season: his contract expires in June 2023, but there is an option to extend until 2024. Both parts are satisfied and are ready to continue together. #transfers