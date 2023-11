Discurs șocant la adresa lui Mircea Lucescu: ”El a înființat Cooperativa! Intru în mormânt cu adevărul”

Dinamo Kiev a pierdut pe teren propriu cu rivala Șahtior, scor 0-1, iar după meci clubul patronat de Igor Surkis a anunțat că derby-ul a fost ultimul pentru tehnician în calitate de antrenor al echipei.

Imediat după anunțul făcut de Mircea Lucescu, mai multe voci importante din fotbalul românesc au reacționat. Cel mai galonat antrenor român a primit deja și o propunere din Superliga României.

Ioan Srodbiș (77 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui ”Il Luce”, despre care spune că i-ar fi recunoscut faptul că a înființat celebra ”Cooperativă”.

Ioan Sdrobiș: ”El nu recunoaște”

„Îl respect pentru activitatea internațională, nu pentru ce a fost intern. L-am iertat, el nu știu dacă m-a iertat… Am stat cu Vasile Ianul în cameră și mi-a recunoscut că el a înființat Cooperativa. Și eu am fost milițian că am jucat la Dinamo Bacău, el nu recunoaște…

El este respectat pentru activitatea din Turcia și Ucraina, nu pentru Italia! Eu intru în mormânt cu adevărul! Meciul Oțelul – Dinamo, acel 3-3, dinainte de Revoluție a rămas în istorie, știam în ce minut marchează Cămătaru.

Ne-am operat amândoi în această zi de coxatroză, era culmea să ne operăm și să fim colegi de cameră, a zis doctorul că nu poate face așa ceva mai bine! Îi urez sănătate, dar eu nu voi intra în Cooperativă! Să se bucure de bătrănețe, nu am numărul lui că i-aș trimite poze cu raiul meu. Să fie sănătos”, a spus Sdrobiș, potrivit ProSport.

Astfel, Mircea Lucescu pleacă de la Dinamo Kiev după o înfrângere cu Șahtior, echipa la care a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de antrenor (opt titluri, șapte cupe, șase Supercupe și o Cupă UEFA).

Lucescu a preluat Dinamo Kiev în iunie 2020, iar până acum a strâns 118 meciuri pe banca echipei lui Igor Surkis. A fost al doilea cel mai lung ”mandat” din cariera sa de tehnician, după cel de la Șahtior.