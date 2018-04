Coregrafie INCREDIBILA la derby! Chipul URIAS al lui Kim Jong Un a aparut in peluza! Ce s-a intamplat

Fanii lui Hapoel Beer Sheva au surprins din nou cu o coregrafie spectaculoasa.

La derby-ul cu Beitar Ierusalim, fanii au afisat o panza uriasa cu chipul dictatorului nord-coreean Kim Jong Un.

"In acest razboi noi facem regulile", a fost mesajul afisat sub imagine in peluza fostei adversare a Stelei din grupele Europa League.

Beer Sheva e lider in play-off-ul din Israel, cu un punct in fata lui Beitar.