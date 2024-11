Compagno, vândut de FCSB în urmă cu aproape un an, la Tianjin Jinmen Tiger, pentru doar 120.000 de euro, a avut un randament remarcabil în China: 19 goluri marcate în 29 de partide. Deși mai are un an de contract, italianul și-ar dori să schimbe echipa încă din ianuarie.

Andrea Compagno ar urma să se despartă de Tianjin Jinmen Tiger



Joi, italienii de la TMW au scris că Andrea Compagno se îndreaptă spre despărțirea de formația chineză. Fostul vârf de la FCSB ar fi dorit de cluburi din Italia, Turcia, MLS și Arabia Saudită.



Informația este confirmată și în presa chineză. "Având în vedere ce s-a mai întâmplat în precedentele situații legate de transferuri, antrenorul Yu Genwei nu încearcă să îi întoarcă din drum pe jucătorii care își doresc să plece", scrie 163.



Presa chineză are cuvinte de laudă la adresa lui Compagno, despre care scrie că "s-a ridicat la nivelul așteptărilor, a jucat un rol vital în locul 6 obținut de Tianjin Jinmen Tiger și i-a luat locul cu succes fostului atacant Robert Beric, ba chiar a avut cifre mai bune".

Recent, după încheierea sezonului din China, Andrea Compagno a acordat un interviu în presa din Italia în care a recunoscut că visează să joace în Serie A.



"Visez la Serie A de când eram copil. Sunt campionate mai bune, dar eu am crescut cu Ronaldo, cu Baggio, cu Vieri sau Pippo Inzaghi. Nu se știe ce îți rezervă viitorul, dar aș fi fericit dacă aș primi vreo ofertă din Serie A. Totuși, nu vreau să-mi fac așteptări", declara pentru site-ul lui Gianluca Di Marzio vârful născut în Palermo, care a jucat doar în ligile inferioare din Italia și în San Marino înaintea perioadei petrecute în România.