Pe 6 octombrie, FCSB făcea deplasarea în Danemarca pentru confruntarea cu Silkeborg, în etapa #3 din UEFA Europa Conference League. Danezii nu au avut milă de roș-albaștri, iar formația dirijată atunci de Nicolae Dică a pierdut cu 0-5 pe ”Silkeborg Stadium”.



O săptămână mai târziu, FCSB putea să-și ia revanșa în runda cu numărul 4 din UECL, doar că a fost din nou umilită de danezi. De data asta, Silkeborg a câștigat cu 5-0 la București, pe Arena Națională.



Ce se mai aude de Silkeborg, echipa care a i-a dat 10 lui FCSB în mandatul lui Nicolae Dică



În stagiunea precedentă, Silkeborg a terminat pe locul 6 campionatul Danemarcei, cu 36 de puncte în play-off. Clubul a câștigat finala Cupei (1-0 vs. Aarhus) și s-a calificat în cupele europene.



Silkeborg a ratat însă accederea în Conference League, după ce a fost eliminată de Gent în turul 3 preliminar.



Pe plan intern, danezii se situează în acest moment pe locul 5 în clasament cu 21 de puncte înregistrate după 13 etape disputate, cu cinci victorii, șase remize și două eșecuri.



Ce spunea Nicolae Dică după 0-10 cu Silkeborg



”Un joc foarte slab, am pierdut cu același scor din meciul tur. Așteptam un meci diferit. În primele situații ne-au marcat două goluri, dacă reușeam să marcăm la ocaziile noastre atunci să facem 2-1, poate că era altceva.



Pentru mine este o umilință ce s-a întâmplat în aceste două meciuri cu Silkeborg, sunt foarte dezamăgit. Față de meciul de campionat am schimbat cinci jucători, iată că s-a văzut și azi că nu se ridică la acest nivel. Când văd că greșim pase foarte simple, că nu reușim să facem o preluare… Eu am o părere despre lotul pe care-l am, aceștia sunt jucătorii, încerc să scot maxim de la ei. Am reușit o calificare în grupe, am încredere în ei.



Sper să obținem în continuare victorii în campionat. La fotbal ai șansa să-ți iei revanșa. Avem trei zile la dispoziție în care să pregătim meciul următor. Poate că jucătorii au înțeles greșit că nu ne dorim victorii în Europa, că am zis că ne interesează campionatul, dar la meciurile cu West Ham și Anderlecht am arătat bine.



Eu am fost un jucător puternic, și ca antrenor am avut momente dificile, eu am încredere. În campionat suntem pe drumul cel bun. Îmi pare rău că i-am dezamăgit (n.r. pe suporteri). Fac un apel către ei, să fie în continuare alături de echipă, pentru că jucătorii au nevoie de ei. Trebuie să fim împreună.



Așa am decis, ca el (n.r. Octavian Popescu) să fie schimbat. Are calitate și îmi doresc mai mult de la el. Prefer să văd că au curaj și să ia 1 contra 1, chiar dacă pierd mingea”, spunea Dică.