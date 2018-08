ULTIMA ORA | Fernando Alonso si-a anuntat retragerea din Formula 1! Care va fi ultima cursa a dublului campion mondial

Fernando Alonso si-a anuntat retragerea din Formula 1.

Fernando Alonso a anuntat ca nu va mai lua startul in Formula 1 din 2019. Alonso a castigat doua titluri de campion mondial in cei 17 ani de cand concureaza.



"Dupa 17 ani minunati in acest sport incredibil, e timpul sa fac o schimbare. M-am bucurat de fiecare minut in aceste sezoane incredibile si nu pot sa le multumesc suficient celor care au contribuit pentru a transforma totul intr-o experienta speciala. Au mai ramas cateva Grand Prix-uri din acest sezon, voi participa mai determinat si pasionat ca oricand", a declarat Fernando Alonso.

Primul Grand Prix din cariera lui Fernando Alonso in Formula 1 a fost in 2001 in Australia. Prima victorie a venit in 2003 in Ungaria. Ultima cursa a lui Alonso va fi Grand Prix-ul din Abu Dhabi.