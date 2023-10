Șoc în Formula 1? Un pilot de top și-ar putea anunța retragerea la finalul lunii: "Numai mizerii"

Mexicanul Sergio Perez ocupă locul secund în clasamentul constructorilor, în spatele campionului mondial Max Verstappen (26 de ani). Cu toate acestea, conducerea echipei Red Bull Racing ar fi dezamăgită de prestația lui Perez din ultima perioadă. Pilotul are ca obiectiv să termine sezonul actual pe locul 2 în clasamentul constructorilor.

Sergio Perez a vorbit recent despre ultimele sale rezultate și a spus: "În acest an, obiectivul meu este clar să termin pe locul 2. Anul viitor vreau să mă perfecționez și să lupt cu adevărat pentru titlul mondial". Însă, există zvonuri despre o eventuală retragere prematură a pilotului.

Perez mai are contract cu Red Bull Racing până la finalul anului 2024. Doar că apar tot mai multe zvonuri în legătură cu retragerea sportivului. Conform celor mai recente informații, Perez ar lua în calcul să-și anunțe retragerea după Marele Premiu al Mexicului, programat în perioada 27-29 octombrie. Acesta ar fi fost informat de Red Bull Racing că nu mai este dorit și pentru sezonul 2024.

There are rumors about Checo announcing his retirement at the Mexican GP???? pic.twitter.com/LL3372OCZL