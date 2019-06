FORMULA 1: Gest fabulos al lui Sebastian Vettel. I-a luat la propriu locul 1 lui Hamilton. :) VIDEO

Sebastian Vettel a plecat din pole position, insa a incheiat dezamagit Marele Premiu al Canadei din Formula 1.

Sebastian Vettel a fost penalizat cu 5 secunde de comisarii de cursa din Canada si a pierdut victoria in fata marelui sau rival, Lewis Hamilton.

Aflat la conducere, Vettel a parasit pista si a intrat pe iarba intr-un viraj, iar la revenirea pe circuit l-a inghesuit pe Hamilton spre parapet si nu i-a permis sa-l depaseasca. Penalizarea de cinci secunde l-a costat victoria pe german, care trecuse primul linia de sosire.

''Am pierdut spatele masinii. Cred ca s-a vazut clar ca eram la limita, am fortat foarte tare toata cursa. Cand am iesit pe iarba, toata lumea stie ca nu ai prea multa aderenta, iar la revenirea pe pista am incercat sa preiau controlul masinii. Cand am reusit, l-am vazut in retrovizoare pe Lewis, chiar in spatele meu. Sunt fericit pentru cursa mea, dar nu sunt fericit cu decizia luata de comisari. E putin ciudat ca nu ai castigat desi ai trecut primul linia de sosire, dar nu cred ca am facut ceva rau sau ca as fi putut face altfel. Nu stiu ce greseala cred ei ca am comis. Cred ca toata lumea de acolo (spectatorii - n.r.) este de acord cu mine'', a declarat Vettel dupa cursa.

Mattia Binotto, directorul lui Ferrari, a contestat penalizarea lui Vettel: ''Este decizia comisarilor, dar cu siguranta nu suntem multumiti si nu suntem de acord. Din punctul nostru de vedere, Sebastian nu putea face altceva decat a facut. A avut sansa sa ramana pe pista si nu a fost nimic premeditat in ce a facut. Nu suntem de acord cu aceasta decizie. Au existat in trecut situatii similare si nu au fost judecate la fel cu cea de azi. Nu cred ca a fost luata decizia corecta''.

Hamilton, campionul mondial en titre, conduce in clasamentul pilotilor cu 162 puncte, urmat de coechipierul sau Valtteri Bottas (Finlanda) 133 si Vettel 100 puncte.

La finalul cursei, Vettel a luat semnul cu numarul 2 si l-a mutat in dreptul masinii conduse de Hamilton. "Vettel nebunul" s-a viralizat rapid pe retelele de socializare.

Clasamente Formula 1

Clasamentul cursei din Canada:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1 h 29:07.084

2. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 3.658

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) la 4.696

4. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 51.043

5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) la 57.655

6. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) la un tur

7. Nico Huelkenberg (Germania/Renault) la un tur

8. Pierre Gasly (Franta/Red Bull-Honda) la un tur

9. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) la un tur

10. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) la un tur

11. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) la un tur

12. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) la un tur

13. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) la un tur

14. Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) la un tur

15. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) la un tur

16. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) la doua tururi

17. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) la doua tururi

18. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) la trei tururi



Clasament general al pilotilor:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 162 puncte

2. Valtteri Bottas (Finlanda) 133

3. Sebastian Vettel (Germania) 100

4. Max Verstappen (Olanda) 88

5. Charles Leclerc (Monaco) 72

6. Pierre Gasly (Franta) 36

7. Carlos Sainz Jr (Spania) 18

8. Daniel Ricciardo (Australia) 16

9. Kevin Magnussen (Danemarca) 14

10. Sergio Perez (Mexic) 13

11. Kimi Raikkonen (Finlanda) 13

12. Lando Norris (Marea Britanie) 12

13. Nico Huelkenberg (Germania) 12

14. Daniil Kviat (Rusia) 10

15. Alexander Albon (Thailanda) 7

16. Lance Stroll (Canada) 6

17. Romain Grosjean (Franta) 2



Clasamentul constructorilor:

1. Mercedes 295 puncte

2. Ferrari 172

3. Red Bull-Honda 123

4. McLaren-Renault 30

5. Renault 28

6. Racing Point-Mercedes 19

7. Toro Rosso-Honda 17

8. Haas-Ferrari 16

9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 13