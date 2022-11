Fiul lui Michael Schumacher, dat afară din Formula 1! Mick Schumacher, total dezamăgit: „Subiectul este încheiat pentru mine!” 

Cu trei zile înaintea ultimei curse din an, Marele Premiu din Abu Dhabi, Haas a anunțat că Mick Schumacher (23 ani) nu va mai fi pilotul echipei în sezonul 2023-2024. În locul acestuia, Guenther Steiner (57 ani), team managerul lui Haas, l-a ales pe Nico Hulkenberg (35 de ani).

„Am dori să-i mulțumim lui Mick pentru contribuția sa din ultimele două sezoane”, se arată în comunicatul Haas.

Cea mai bună clasare a lui Mick Schumacher a fost locul 6, chiar în acest sezon, la Marele Premiu al Austriei. Iar în clasamentul general ocupă locul 16, cu 12 puncte. Numai că această evoluție nu i-a asigurat locul și pentru următorul sezon în Formula 1. Ceea ce l-a făcut pe fiul legendarului Michael Schumacher să trăiască o dezamăgire profundă.

„Săptămâna asta va fi ultima mea cursă cu Haas. Nu vreau să ascund faptul că sunt foarte dezamăgit de decizia de a nu-mi prelungi contractul. Oricum, aș dori să le mulțumesc atât celor de la Haas, cât și celor de la Ferrari pentru această șansă.

Anii petrecuți împreună m-au ajutat să mă maturizez atât profesional, cât și ca persoană. Și mai ales atunci când lucrurile au fost dificile am realizat cât de mult iubesc acest sport.

Am fost nesigur pe alocuri, dar m-am îmbunătățit treptat, am învățat multe și știu sigur că merit un loc în Formula 1. Subiectul este încheiat pentru mine, pașii înapoi te fac mai puternic. Ard pentru Formula 1 și voi lupta din greu să revin pe grilă”, a declarat Mick Schumacher pentru F1.

În Formula 1 mai este disponibil un singur loc, la Williams, după plecarea lui Nicholas Latifi (27 ani). În cazul în care nu va fi ofertat, Mick Schumacher ar putea deveni pilotul de rezervă al lui Mercedes, urmând ca în 2024 să-și aștepte șansa.

