FCSB a dovedit, încă o dată, că e o trupă cu adevărat redutabilă. Pentru că face față pe două fronturi. E lider în campionatul nostru și ca și calificată în play-off-ul optimilor Ligii Europa. În acest moment, FCSB are doar două eșecuri în ultimele 21 de meciuri oficiale!

Venit la interviul de după meci, căpitanul Darius Olaru a avut un discurs entuziasmant. Și a explicat cum de o formație românească a reușit să pună la respect o grupare din Bundesliga care a și evoluat pe teren propriu.

„Cheia remizei? Grupul. Am încercat să ne ridicăm la nivelul lor prin atitudine, agresivitate. Am alergat unul pentru altul, am avut forță fizică și am făcut un joc foarte bun. Suntem pregătiți din vară să jucăm multe meciuri. Am analizat Hoffenheim, știam că joacă sus, că pune presiune. Am încercat să recuperăm cât mai multe mingi și mă bucur că am scos un egal. Contează cel mai mult că suntem ca și calificați. Eu am fost un vârf fals astăzi, a trebuit să cobor între linii, să primesc mingi. Am făcut ce mi-a cerut antrenorul și am încercat să fac o treabă cât mai bună“, a spus Olaru.

Acesta s-a arătat încântat de faptul că din cei 22.000 de oameni care au asistat la meci, cel puțin jumătate au fost fani ai FCSB-ului.

„Sincer, m-am simțit ca acum 5-6 luni, când am fost în Germania cu naționala. Am simțit ca acasă. Mă bucur că au venit atât de mulți fani. Vreau să le mulțumesc în numele echipei. Mă bucur că i-am făcut pe fani fericiți. Sper să continuăm la fel și să avem rezultate bune“, a continuat Olaru.

Acesta a spus că FCSB țintește sus în grupa din Liga Europa: „Trebuie să ne gândim la primele 8 locuri. Avem forța să fim acolo“.