Elias Charalambous, iritat când i s-a amintit de Rangers - FCSB 4-0

Elias Charalambous a prefațat partida cu Midtjylland într-o conferință de presă susținută miercuri. Antrenorul cipriot de la FCSB spune că a urmărit 5-6 meciuri ale danezilor și se așteaptă la un duel foarte dificil, în ciuda faptului că adversara a suferit un eșec istoric în ultima etapă de campionat, 1-5 contra lui Brondby.

Charalambous s-a arătat iritat în momentul în care i s-a amintit despre eșecul drastic suferit de FCSB în ultima etapă din Europa League, 0-4 pe terenul lui Rangers: "Un meci ca acesta se poate întâmpla. Bineînțeles că am vrea să câștigăm toate meciurile, dar nu este posibil. Sper că vom schimba impresia, dar repet, nu cred că trebuie să vorbim despre acel meci pierdut pentru că am și obținut două victorii mari în Europa League. Cred că e mai bine să mă întrebați uneori despre victorii, nu numai despre înfrângeri", a spus cipriotul.

Elias Charalambous "Suntem pregătiți sută la sută pentru a da totul mâine pentru victorie"

Deși laudă fotbalul danez, Elias Charalambous spune că FCSB are capacitatea necesară pentru a răpune campioana Midtjylland. O victorie ar duce-o pe FCSB la 9 puncte în clasament și i-ar asigura în mare măsură clasarea în primele 24 și calificarea în 16-imile Europa League.

"Știm foarte bine că Midtjylland este lider în Danemarca, iar asta spune multe. Știm cât de greu este campionatul din Danemarca. Un singur rezultat nu ne spune nimic în fotbal. Am văzut meciul cu Brondby, am analizat Midtjylland și știm că ne așteaptă un meci foarte greu. Jucăm acasă, jucătorii sunt motivați. Am jucat foarte bine cu excepția ultimului meci din Europa League și știm că aceste 3 puncte vor fi foarte importante pentru viitor. Vom da tot ce avem mai bun pentru victorie.



Tavi Popescu este pregătit sută la sută. Olaru va absenta de la acest joc, vom vedea care va fi situația pentru următorul meci. Ceilalți jucători sunt ok.



În Europa League știm că nivelul de dificultate este tot mai ridicat. Trebuie să fim în forma noastră maximă la aceste jocuri. Am analizat Midtjylland, e o echipă bună, dar toate echipele au puncte slabe și vom încerca să profităm de ele. Cel mai important e să facem totul într-un mod perfect și să profităm de slăbiciunile adversarilor. Contra Craiovei era deschis orice rezultat, dar acum este total diferit, vorbim de un meci european, iar tot ce s-a întâmplat rămâne în urmă.



Și noi avem căpitanul accidentat. Nu știm cu cine va juca Midtjylland mâine. Pentru mine nu înseamnă nimic absențele lor. Midtjylland este un club mare, are un lot mare, iar acest lucru nu există pentru mine.



Campionatul din Danemarca se îmbunătățește. Vedem mulți jucători care pleacă la cluburi mari de acolo. Am văzut 5-6 meciuri ale lui Midtjylland și am văzut că toți adversarii lor au același stil - le place să aibă mingea, au această idee de joc, iar toate echipele din campionat sunt puternice.



Vrem să câștigăm mâine pentru că știm foarte bine că 3 puncte ne-ar crește foarte mult șansele la calificare. Suntem pregătiți sută la sută pentru a da totul mâine pentru victorie. Așteptăm și sprijinul fanilor, ora meciului este bună, vremea cred că va fi bună, deci sunt sigur că suporterii vor fi lângă noi", a mai spus Elias Charalambous.



FCSB - Midtjylland, duel din runda a patra a fazei principale din Europa League, se joacă joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București. Campioana României ocupă locul 13 în grupă, cu 6 puncte, în timp ce formația daneză este pe 7, cu 7 puncte.