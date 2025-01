Imediat după meci, Gigi Becali s-a declarat uimit de rezultatul obținut de roș-albaștri.

Gigi Becali: ”Am fost dominați cum n-am văzut în viața mea!”

În opinia sa, FCSB a fost distrusă de Qarabag. Patronul roș-albaștrilor este convins că rezultatul obținut la Baku a fost posibil doar cu ajutorul divinității.

Cel puțin în privința posesiei, pare că Gigi Becali are dreptate. Azerii au avut o posesie de 64% în timp ce campioana României a avut o posesie de doar 36%.

”Am fost dominați cum nu am văzut în viața mea, ne-au făcut praf. Ne-au distrus! Dacă s-a întâmplat în istoria fotbalului trei cornere, trei goluri, nu e mâna lui Dumnezeu? E de apreciat lupta, războiul.

Nu-mi vine să cred că am câștigat, e pentru prima oară în viața mea când văd așa ceva. Suntem pe locul 6, dar, de fapt, suntem pe locul 3 – locul 3 din 36! Am ajuns puternici. Echipele de deasupra noastră au sute de milioane, chiar miliarde de euro investite.

Dumnezeu a făcut totul. Mingea a fost numai la ei, iar noi am stat bine în apărare. Dar nu poți să te lauzi cu meciul ăsta, te poți lăuda doar cu rezultatul și cu lupta dată”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Pentru FCSB, în Europa, urmează duelul cu Manchester United de pe Arena Națională, partidă la care Gigi Becali susține că va fi prezent.

”Ziceam că nu, dar acum cred că da. Nu mai am emoții, nu am de ce să am emoții, mă duc la spectacol. Suntem calificați în primele 24, dacă vrea Dumnezeu să fim în primele opt, asta este, dacă nu, ce să facem?”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

Clasamentul din Europa League