FCSB – Manchester United (diseară, ora 22.00) încheie participarea roș-albaștrilor în grupa din Liga Europa. Cu un mare succes!

Pentru că, inclusiv dacă nu va învinge, campioana României și-a asigurat deja prezența în play-off-ul optimilor. Dar, cu o victorie, FCSB va fi scutită de acest play-off, urmând să-și adjudece locul direct în optimi!

Așadar, performanța sportivă e una remarcabilă pentru o formație românească. Iar ea înseamnă și o mare lovitură financiară. Numai ce poate obține FCSB, în acest ultim meci acasă în grupă, cu Manchester United, ne arată dimensiunea succesului financiar pentru campioana Superligii. Într-o intervenție la Digi Sport, Gigi Becali a explicat că, în cazul unei victorii cu United, formația sa va adăuga suma de 4,5 milioane de euro la cele câștigate deja în acest sezon european.

„E o zi istorică pentru fotbalul românesc. Să joci Manchester... Ei au adus deja 3.000 de suporteri. Am luat un milion din bilete, e plin stadionul. Putem să-i batem. Eu spun ce cred. N-ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Eu am cerut Manchester la București la tragerea de la sorți. Și pe PAOK. A ieșit la tragere. Doar mâna lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu îi poate bate. E vorba de bani aici, dacă eu bat Manchester astăzi, iau cam 4 milioane și jumătate, am făcut calculul“, a spus latifundiarul din Pipera.

Calculul său include, pe lângă banii obținuți din vânzarea biletelor, suma acordată de UEFA pentru o eventuală victorie (450.000 de euro), plus cea pentru calificarea directă în optimi (1.750.000 de euro). La ele, se adaugă ce poate obține FCSB din „Market pool“. La acest ultim capitol, socotelile țin de UEFA, în funcție de diferite criterii, la finalul sezonului european.

Visează la o clasare pe locul 3

În continuarea intervenției sale telefonice, patronul FCSB-ului a dezvăluit obiectivul major la care visează, după această ultima rundă din grupa Ligii Europa.

„Vă mai spun ceva ce vreau. Când știu că Domnul face, el face lucruri boierești. Ce mai vreau eu? Sunt lacom. Doamne, vreau locul trei, nu locul opt. Dacă batem Manchester, venim pe trei, că le încurcă Dumnezeu pe celelalte. Bate Roma pe Frankfurt, ce, nu poate s-o bată? Și venim pe locul trei. Să vadă toată Europa că din credință a fost“, a spus Gigi Becali.