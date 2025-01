Toate biletele pentru meciul cu Manchester United s-au vândut încă din luna decembrie, iar la meciul de pe Arena Națională sunt așteptați peste 50.000 de spectatori, inclusiv 3.000 din tabăra englezilor.

Germanul Harm Osmers va arbitra meciul dintre FCSB şi Manchester United, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi vor fi Dominik Schaal şi Stefan Lupp, iar al patrulea oficial a fost desemnat Florian Exner. Arbitrul video a fost delegat Benjamin Brand, iar arbitru asistent video va fi Patrick Hanslbauer, de asemenea din Germania.

Ce îl neliniștește pe Mihai Stoica înaintea duelului cu Manchester United

Oficialul campioanei României a explicat că organizarea partidei a fost foarte complicată, din cauza cererii imense pentru bilete.

"Eu abia aștept să se termine meciul, pentru că este foarte greu de organizat un asemenea meci. E sold out, oricum am vrea, nu putem combate problema cu intratul pe lângă. Dacă vin în plus, se ocupă scările, primim amendă.

Plătim amenzi de nu mai știm de capul nostru, iar unele, din nefericire, nu sunt corecte, pentru că avem un om care inventează diferite lucruri.

Totodată, îmi doresc să terminăm meciul întregi, deoarece avem mari probleme în lot. Nu pot să nu mă gândesc la meciul cu CFR Cluj din weekend, o partidă foarte importantă pentru noi", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cel puțin 5 jucători importanți de la FCSB ratează derby-ul cu CFR



În cazul duelului cu CFR Cluj din campionat, FCSB are și mai multe probleme de lot. Pe lângă accidentări există suspendarea lui Adrian Șut și clauza din contractul lui Daniel Bîrligea care nu îi permite să evolueze împotriva fostei echipe.



"Pentru noi și pentru întreaga suflare din România este extrem de important meciul cu Manchester United,, dar pentru noi este foarte, foarte important meciul cu CFR. La meciul cu CFR nu vor juca Șut, Olaru, Bîrligea, Lixandru și Octavian Popescu", a mai spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.



Absențele lui FCSB la meciul cu CFR Cluj