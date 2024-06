Selecționerul Ungariei, atac cu talpa la adresa arbitrului din meciul cu Germania: ”Cel mai slab!”

Nemții s-au calificat astfel în optimile de finală, în timp ce maghiarii mai au doar șanse teoretice. După meci, presa din Ungaria l-a criticat dur pe arbitrul olandez Danny Makkelie, iar Marco Rossi, selecționerul Ungariei, a lansat și el un atac la adresa oficialului.

Marco Rossi l-a atacat dur pe arbitrul din meciul Germania - Ungaria 2-0

Marco Rossi a recunoscut că Germania a fost echipa mai bună în meciul disputat la Stuttgart. Cu toate acestea, selecționerul Ungariei nu a putut să nu pună la zid prestația arbitrului olandez Danny Makkelie.

Tehnicianul italian crede că olandezul a fost ”cel mai slab de pe teren” și, chiar dacă este convins că Germania ar fi câștigat oricum, Marco Rossi crede că nemții nu ar fi avut nevoie de un ajutor din partea arbitrului.

”Am muncit la tactică, la mentalitatea și sunt mândru de prestația băieților. Nu este surprinzător să pierzi în fața Germaniei, au jucători de clasă mondială. Tactica noastră a fost destul de bună, am încercat să îi împingem în flancuri, dar ei au jucători de top, iar fundașii noștri centrali au fost de multe ori prea lenți. Am avut ocazii, dar nu am avut noroc.

Ce a făcut arbitrul astăzi este dublu standard. A validat golul la care Orban a fost împins, dar, când a fost vorba de noi, a fluierat un fault similar. Arbitrul a fost cel mai slab de pe teren, chiar dacă nemții ar fi câștigat oricum.

Le-am spus băieților după meci că greșelile fac parte din joc. Germanii au o echipă mai valoroasă, sunt favoriți să câștige turneul, nu aveau nevoie de ajutorul arbitrului”, a spus Marco Rossi la finalul meciului, potrivit Nemzeti Sport.

Ungaria a mai rămas cu șanse pur teoretice de a se califica în optimile de finală ale turneului final. Pentru a prinde un bilet în optimi, maghiarii trebuie să o învingă pe Scoția în ultimul duel din grupe și să spere că va reuși să încheie pe locul trei în grupă, cu un golaveraj suficient de bun pentru a fi în primele patru echipe de pe a treia poziție.

VIDEO Rezumatul partidei Germania - Ungaria 2-0