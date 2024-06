Naționala României a realizat minunea la EURO 2024, dar greul abia de acum începe!

După 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia, ”tricolorii” lui Edward Iordănescu au terminat pe locul 1 în grupă și s-au calificat în optimile de finală, acolo unde o vor întâlni la Munchen pe Olanda, LIVE marți de la ora 19:00 pe PRO TV și VOYO, și LIVE TEXT cu VIDEO EXCLUSIV pe Sport.ro.

Ce a făcut Olanda în faza grupelor

Olanda a terminat abia pe locul 3 (cu 4 puncte) într-o Grupă D câștigată surprinzător de Austria (7 puncte), care a depășit-o și pe Franța (5 puncte), Polonia (1 punct) fiind echipa eliminată.

Rezultatele olandezilor din faza grupelor au fost, în ordine, 2-1 cu Polonia, 0-0 cu Franța și 2-3 cu Austria.

”Unii jucători au jucat prost în anumite aspecte...”

Selecţionerul Olandei, Ronald Koeman, a criticat prestaţia "îngrozitoare" a echipei sale în meciul pierdut în faţa Austriei, scor 2-3, marţi, în ultima etapă din Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024.

"Meciul cu Franţa a decurs relativ bine, având în vedere rezultatul (n.r. - 0-0), am jucat destul de bine ca echipă. Astăzi (n.r. - marţi, în 2-3 cu Austria), prestaţia a fost îngrozitoare.

Unii jucători au jucat prost în anumite aspecte... Trebuia să ne urmărim adversarii, iar asta nu s-a întâmplat.

Pot să-i numesc pe unii dintre ei. Am început foarte prost din multe puncte de vedere. Nu ne-am apărat bine. Au fost prea multe spaţii pentru adversar.

Nu am fost agresivi, am pierdut mingea foarte mult, mai ales la începutul meciului. Am jucat foarte, foarte rău", a declarat Koeman la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de la Munchen.

Ronald Koeman l-a criticat pe Joey Veerman

Tot atunci, Ronald Koeman a fost întrebat despre schimbarea lui Joey Veerman, care a rezistat doar 34 de minute pe teren contra Austriei.

Selecționerul a decis să îl înlocuiască încă din prima repriză cu Xavi Simons, după o prestație modestă a mijlocașului de la PSV Eindhoven: Veerman a atins mingea de 29 de ori, iar de 16 ori a pierdut posesia.

Mai mult, mijlocașul Olandei a pasat în total de 19 ori, însă doar de 9 ori a găsit un coechipier, potrivit datelor furnizate de Opta.

"Ar trebui să îl întrebați pe el ce a simțit când l-am schimbat. Când ești selecționer trebuie să intervii când cineva joacă așa. A pierdut foarte multe mingi, iar pentru mine a fost inexplicabil", a spus selecționerul Olandei, potrivit De Telegraaf.