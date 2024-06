România a remizat în ultimul meci din Grupa E de la Campionatul European, scor 1-1 cu Slovacia, și s-a calificat în faza optimilor de pe primul loc! ”Tricolorii” nu au fost ajutați, însă, de celelalte rezultate, și vor întâlni Olanda la Munchen, pe 2 iulie.

Rafael van der Vaart (41 de ani), fostul mijlocaș olandez, trecut pe la Real Madrid, Tottenham și Hamburg, a dat verdictul înainte de meciul dintre România și Olanda.

Cu 109 selecții pentru ”Portocala mecanică”, Van der Vaart crede că selecționata lui Ronald Koeman ar trebui, în mod normal, să se califice în faza sferturilor de la EURO 2024. Câștigătoarea dintre România și Olanda va întâlni, în actul următor, învingătoarea din meciul Austria - Turcia.

Rafael van der Vaart a dat verdictul înainte de România - Olanda

”Au foarte mult noroc cu întreg culoarul (n.r. pentru Olanda). Nu au avut prestații dintre cele mai bune. Am câștigat cu Polonia în ultimele 10 minute, am făcut egal cu Franța, nimic de comentat. Dar cu Austria am făcut un meci îngrozitor, poate cel mai prost pe care l-am văzut vreodată.

Poate ăsta e un lucru bun… Când ai un joc așa de slab, poți să te trezești. De obicei, după o astfel de prestație, te montezi și joci altfel. Să sperăm că vom juca din ce în ce mai bine. Ne ajută foarte mult traseul. Acum întâlnim România, apoi Austria sau Turcia. Suntem norocoși, ce să mai zicem?

Există totuși o formă de presiune. România e o surpriză la acest turneu, dar în mod normal ar trebui să câștigăm”, a spus Van der Vaart, pentru GSP.ro.

Ce a făcut Olanda în faza grupelor

Olanda a terminat abia pe locul 3 (cu 4 puncte) într-o Grupă D câștigată surprinzător de Austria (7 puncte), care a depășit-o și pe Franța (5 puncte), Polonia (1 punct) fiind echipa eliminată.

Rezultatele olandezilor din faza grupelor au fost, în ordine, 2-1 cu Polonia, 0-0 cu Franța și 2-3 cu Austria.