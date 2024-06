România s-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024, găzduit de Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 cu Slovacia, pe Frankfurt Arena.

Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000, însă acum au reuşit să termine pe primul loc.

Slovacia, care s-a calificat şi ea în optimi, de pe locul al treilea, a deschis scorul prin Ondrej Duda (24), dar România a egalat din penalty, prin Răzvan Marin (37).

Răzvan Marin a fost lăudat de jurnaliștii britanici

După transformarea loviturii de pedeapsă din meciul cu Slovacia, publicațiile din Marea Britanie au lăudat execuția închizătorului român, explicând că așa trebuie bătut un penalty.

"Mult noroc să aperi asta", au titrat jurnaliștii de la The Athletic, în timp ce BBC a scris: "Așa se execută un penalty".



Răzvan Marin, după calificarea României în optimi la EURO 2024 pe www.sport.ro

Răzvan Marin: ”Va fi un singur meci, va fi cu totul altceva!”

Răzvan Marin s-a declarat extrem de fericit pentru calificarea istorică în optimile de finală ale Campionatului European.

Marcatorul unicului gol al tricolorilor din meciul cu Slovacia a transmis că se așteaptă la un meci total diferit în optimile de finală, unde România poate scrie istorie.

”Înseamnă foarte mult (n.r. o calificare în optimi), ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva.

Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales in tribune și suntem foarte fericiți”, a spus Răzvan Marin la finalul meciului pentru PRO TV.