Laurențiu Reghecampf consideră că tricolorii nu au putut repeta împotriva Belgiei prestația avută în fața Ucrainei, la meciul de debut de la EURO 2024.

Laurențiu Reghecampf: ”Am ajuns unu contra unu cu portarul, era normal să bagi mingea în poartă!”

Tehnicianul consideră că tricolorii și-au creat suficiente ocazii prin care puteau rescrie zoarte jocului, însă jucătorii echipei naționale nu au mai avut aceeași precizie la finalizare.

Cu toate acestea, specialistul PRO TV pe perioada EURO 2024 rămâne în continuare optimist și crede că România se poate califica în optimile de finală, dacă tricolorii vor aborda meciul cu Slovacia cu mai mult curaj și cu mai multă personalitate.

”Exact ce am vorbit înainte de meciul cu Ucraina. Am spus că avem o jumătate de șansă și trebuie să marcăm. Cu Ucraina, am avut un cadou de la portar, iar Stanciu marchează incredibil, dintr-o ocazie pe care nu ne-am creat-o noi.

Aici ne-am creat o ocazie, am ajuns unu contra unu cu portarul și ar fi fost ceva normal să bagi mingea în poartă, pentru că este o ocazie foarte mare la scorul de 1-0. E o șansă foarte bună să faci 1-1. Nu știi ce se întâmplă, se pot întampla multe în ultimele minute, dar, în meciul ăsta, nu am fost cum am fost la meciul trecut.

Eu sunt foarte optimist, pentru că mai avem un meci, cu Slovacia. Slovacia a bătut Belgia, dar am pierdut cu Ucraina. Totul este la îndemâna noastră, jucăm, mai mult curaj, mai multă personalitate și sunt sigur că avem șanse foarte mari să ne calificăm din grupă”, a spus Laurențiu Reghecampf la emisiunea Studio EURO 2024.

