România - Ucraina s-a încheiat 3-0. Partida s-a desfășurat pe ”Allianz Arena” și a fost transmisă în direct la Pro TV și pe VOYO.

Laurențiu Reghecampf a descris într-un singur cuvânt victoria României de la EURO 2024

Întrebat despre meciul României, Laurențiu Reghecampf a folosit un singur cuvânt să descrie victoria: ”Incredibilă”. Fostul antrenor de la FCSB a fost prezent la Studio EURO 2024, emisiune transmisă în regim LIVE după fiecare meci de la European la Pro TV sau la Pro Arena.

”Incredibil. A fost faza cu Stanciu, un șut incredibil. Mingea îi vine sărit, o prinde foarte bine. Noi am fost mult mai direcți. Am vrut. Am fost mult mai motivați decât ei. S-a văzut pe toată durata meciului. Burcă a jucat incredibil în după-amiaza asta. Plus mijlocașii centrali. Jos pălăria”, a spus Reghecampf.

Echipele de start

România: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu (căpitan) - Man, Drăguș, Coman

Rezerve: Moldovan, Târnovanu – Rus, Nedelcearu, Alibec, Cicâldău, Pușcaș, Hagi, Mihăilă, Olaru, Mogoș, Sorescu, Racovițan, Bîrligea, 26

Selecționer: Edward Iordănescu

Ucraina: Lunin - Konoplya, Zabarniy, Matvycenko, Zinchenko - Stepanenko, Brazhko - Tsygankov, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

Rezerve: Buschchan, Trubin - Svatok, Tymchyk, Bondar, Talovierov, Zubkov, Shaparenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Yaremchuk, Vanat, Yarmolenko

Selecționer: Serghei Rebrov

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)