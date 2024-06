Încă o lovitură pentru Italia! S-a accidentat cu 13 zile înaintea debutului la EURO 2024 și riscă să fie scos din lot

Duminică s-a disputat ultimul meci al sezonului din Serie, Atalanta - Fiorentina 2-3. A fost o restanță contând pentru etapa 29 între câștigătoarea Europa League și finalista Conference League.

Cu aproximativ 10 minute înainte de finalul meciului, Giorgio Scalvini a părăsit terenul accidentat. În timp ce alerga după un adversar, stoperul a simțit o durere la nivelul genunchiului și nu a mai putut continua, scrie Gazzetta dello Sport.

Scalvini a părăsit terenul și a mers direct la vestiare. Italienii se tem că ar putea fi vorba de o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, ceea ce ar însemna o perioadă foarte lungă de indisponibilitate.

Fundașul de la Atalanta ar urma va fi supus unor teste în cursul zilei de luni pentru a se afla cât de gravă este accidentarea. Diagnosticul va stabili dacă Scalvini va putea fi apt pentru EURO 2024, competiție la care Italia debutează pe 15 iunie contra Albaniei.

Dacă accidentarea se dovedește a fi una gravă, Scalvini s-ar adăuga pe lista jucătorilor importanți italieni care ratează EURO 2024 din cauza accidentărilor, după Domenico Berardi și Nicolo Zaniolo.

???????????? Italy and Atalanta centre back Giorgio Scalvini could miss Euro 2024 as he’s suffered a knee injury.

In case of ACL injury, Scalvini would miss the Euros and the first part of the upcoming season. pic.twitter.com/kSrpufOoh0