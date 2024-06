În opinia omului de afaceri, cel mai bun jucător al României din partida cu Slovacia (1-1) a fost fundașul dreapta Andrei Rațiu (26 de ani). Becali spune despre jucătorul lui Rayo Vallecano că a făcut cât toți ceilalți 10 coechipieri la un loc.

Gigi Becali : "Andrei Rațiu va avea ofertă de 20 de milioane de euro"

Gigi Becali spune că și l-ar fi dorit pe Rațiu la FCSB, însă un transfer este imposibil din cauza salariului încasat de fotbalist în Spania. În schimb, finanțatorul campioanei este convins că fundașul dreapta se va transfera la un alt club în schimbul unei sume uriașe după EURO 2024.

"Cel mai bun jucător, care a făcut cât toți la un loc, a fost Rațiu. Rațiu a fost egal cu 10 jucători. Părul lui? E băiat tânăr, treaba lui, ce mă interesează, dar nu e bine ce face, e păcat.

Eu am vrut să-l iau pe Rațiu. Se vede ce calitate are, demult l-am văzut. Dar nu ai cum să-l iei, are salariu mare. O să vedeți voi Rațiu, o să vedeți ce oferte va avea. Vor da 10-15-20 de milioane. Câți ani are? 20 de milioane! Să vedeți dacă nu va fi ofertă de 20 de milioane", a spus Gigi Becali.

Andrei Rațiu are contract până în 2028 cu Rayo Vallecano, club care l-a cumpărat de la Huesca, în vara anului trecut, pentru 500.000 de euro. Fundașul dreapta a fost folosit destul de rar în LaLiga, doar 12 partide în ultima stagiune.

În cazul unui transfer, Rayo Vallecano va primi doar jumătate din sumă. Celelalte 50 de procente sunt deținute de Villarreal, club care l-a format pe Andrei Rațiu.