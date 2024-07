"Este o analiză mult mai profundă". Reacția lui Răzvan Lucescu despre parcursul României la EURO 2024

România a fost eliminată de la turneul final din Germania în optimi, după ce a fost învinsă de Olanda, scor 0-3.

Parcursul tricolorilor la EURO 2024 a fost unul meritoriu, iar atitudinea și comportamentul de pe durata competiției au fost lăudate și oferite drept exemplu.

Analiza lui Răzvan Lucescu despre naționala României

Antrenorul de la PAOK Salonic a vorbit despre unitatea echipei, explicând că actuala națională a României are șanse să obțină performanțe remarcabile.

"Aici, este o analiză mult mai profundă, nici nu are rost să spunem că 'Ooo, a fost fantastic!', dar putem spune că a fost un pas foarte frumos în față. Și că este un moment de speranță pentru fotbalul românesc. De ce aș spune nu trebui să spunem: 'A fost fantastic!'.

În definitiv, este un turneu în care am câștigat un meci, am pierdut două, am făcut un egal. Necâștigând meciul acela cu 3-0, primul (n.r. - cu Ucraina), nu știu cum ar fi decurs lucrurile.

Dar faptul că echipa s-a calificat, faptul că a venit aici la acest Euro și că a ieșit din faza grupelor, asta arată că există speranță. Mi-a plăcut enorm unitatea lor. Vor reuși să o mențină?

Au arătat că sunt foarte motivați să joace pentru echipa națională și sper să nu fie doar motivația dată de prezența la acest turneu final și prima calificare după atâta timp. Sper să continue această motivație pentru echipa națională și pentru a obține rezultate", a declarat Răzvan Lucescu, la gsp.ro.