Edi Iordănescu pregătește schimbări în echipă pentru Slovacia - România: "Ne dorim locul 1! Belgia nu va învinge Ucraina"

Este ultimul meci al României din grupa E de la EURO 2024, iar tricolorii au șanse mari să obțină calificarea în optimi. Inclusiv cu un eșec putem ajunge în fazele eliminatorii, însă cu condiția ca Ucraina să piardă contra Belgiei în celălalt joc al grupei.

Edi Iordănescu: "Suntem în fața unui moment istoric"

"Suntem în fața unui moment istoric pentru echipa națională, un moment special. Vă spun cu sinceritate că suntem pregătiți să trăim acest moment cu bucurie, entuziasm, echilibru și mare responsabilitate. Această echipă are deja o identitate. Deja românii încep să o cunoască, să o învețe.



După o calificare venită după 8 ani, cred că cel mai mare câștig este regăsirea spiritului. Ne-am recâștigat demnitatea, iar aceste lucruri au fost observate rapid de către suporterii echipei naționale. Sunt lucruri pe care le-am câștigat și care trebuie să persiste în timp, indiferent ce se va întâmpla cu noi - antrenorii și jucătorii. Este necesar să ținem de lucrurile bune și de această identitate", a spus Edi Iordănescu, în debutul conferinței.

Edi Iordănescu: "Slovacia este o forță. Am văzut date statistice care m-au impresionat, dar nu m-au surprins"

Ulterior, selecționerul a realizat un portret al adversarei de mâine, Slovacia, echipă care are tot 3 puncte și șanse importante pentru a ajunge în optimi.

"Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final și îmi asum ce spun. I-am studiat foarte bine. Au un antrenor cu o școală solidă în spate, are o identitate clară, o echipă echilibrată, matură, cu experiență. Are și avantajul unei zile în plus față de noi, dar mâine nu va mai fi vorba despre oboseală, presiune sau altceva. E vorba de inima mare a naționalei, care trebuie să bată cu tărie. Noi nu vedem decât calificarea, indiferent de cum se va întâmpla asta.



Slovacia e o forță. Dacă analizați datele statistice, se va confirma. E o echipă cu mecanisme clare, cu complexitate de joc. Sunt jucători care leagă foarte bine efortul și concentrarea, sunt jucători cu exprimare coerentă și sunt 3-4 jucători care reprezintă piloni pentru echipa lor. Am văzut date statistice care m-au impresionat, dar nu m-au surprins. Știam ce se întâmplase și în calificări. E o echipă solidă și emoțional, va fi și o luptă a puterii mentale. Ambele echipe pot obține calificarea, dar trebuie să știe să reacționeze în funcție de situație și contextul jocului", a continuat selecționerul.

Edi Iordănescu: "Meciul cu Belgia a fost cel mai solicitant de când sunt la echipa națională, dar d-aia sunt 26 de jucători"

Edi Iordănescu a lăsat de înțeles că vor exista schimbări în echipa de start a României pentru meciul cu Slovacia. Selecționerul a vorbit despre cât de solicitant a fost jocul cu Belgia și despre ziua în minus pentru recuperare față de adversara de mâine.

"Am analizat și noi bine. Am încercat să gestionăm cât mai bine această situație, să ne redresăm cât mai repede. Meciul cu Belgia a fost cel mai solicitant de când sunt la echipa națională. Au fost toți parametrii la nivel foarte ridicat, mult efort, multă intensitate, dar d-aia suntem 26 de jucători.

Fiecare trebuie să fie pregătit, să intre cu atitudine exemplară. Eu am încredere mare în echipă, în resursele noastre. Mâine, la ora meciului, indiferent cine intră pe teren trebuie să fie pregătit", a mai spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: "Cred că Belgia nu va învinge Ucraina"

Edi Iordănescu a lăudat din nou Belgia, însă a surprins cu un pronostic pentru celălalt joc al grupei.

"Belgia nu este întâmplător o forță mondială. E pe locul 3 în lume. Ne-a pus în dificultate în multe momente. Totuși, cu puțină șansă, împotriva cursului jocului, puteam obține mai mult.

Am avut situațiile noastre, știam că le vom avea pentru că am analizat foarte bine și știam cum să să le producem. Belgia rămâne o forță, dar cu toate astea, cred personal că mâine Belgia nu va învinge Ucraina", a mai spus Iordănescu.

Referitor la "blatul perfect" avansat în presa internațională, o remiză între Slovacia și România care ar trimite ambele echipe în optimi, Iordănescu a răspuns: "Se vorbește, nu putem controla asta. Reacția noastră e una echilibrată. Concentrarea e maximă pentru obiectiv. Jucăm pentru calificare! Mai mult decât atât, ne dorim locul 1. Am fost de la început, suntem încă pe locul 1 și ne dorim să terminăm pe locul 1. Teoretic ai anumite avantaje și mă gândesc în mod special la zile în plus de odihnă, de recuperare, dar și la posibilii adversari. Cel mai important e să mergem mai departe. Nu pot să spun altceva".