Finala Cupei Romaniei, "incalzita" de un derby! Dinamo - FCSB, duminica, ora 17:00, la ProX! Bratu a trimis jucatori de la prima echipa pentru a-i ajuta pe juniori

Chiar si intr-un an trist, in care s-a batut la retrogradare, Dinamo poate cuceri un trofeu. La juniori.

Bratu a trimis jucatori de la prima echipa ca sa-i ajute pe juniorii dinamovisti s-o bata pe FCSB in finala. La anul, Dinamo nu mai vrea sa fie campioana din play out. Viseaza sa se bata la titlu cu CFR, Craiova si FCSB.



"Pai trebuie sa ne batem, nu avem incotro. Eu zic ca o sa facem o echipa competitiva, cu foame de rezultate, asta imi doresc!", a declarat Florin Bratu.