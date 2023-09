Atacantul croat a ajuns la un acord cu gruparea din prima ligă a Arabiei Saudite, care a oferit Rapidului 1.3 milioane de euro în schimbul său. Fotbalistul a fost transferat de giuleșteni în iulie 2022 de la CFR Cluj, iar în sezonul trecut a fost golgheterul campionatului, având prestații extrem de bune în tricoul alb-vișiniilor.

Mesajul transmis de Marko Duganzdic fanilor de la Rapid

Dugandzic a plecat din România în cursul zilei de miercuri și a vorbit despre noua provocare, iar joi dimineață a postat un mesaj emoționant pentru fanii din Giulești, arătându-se extrem de recunoscător pentru sprijinul pe care l-a primit.

„Dragii mei rapidiști, am ajuns la finalul unei etape minunate la acest club, care va rămâne pentru totdeauna o amintire plăcută în inima mea. M-ați susținut necondiționat încă de la primul meu meci aici, pe Giulești, și pentru asta, VĂ MULȚUMESC! Sunt onorat că am jucat la clubul cu cei mai fantastici suporteri din România. Vreau să mulțumesc, de asemenea, tuturor jucătorilor, staff-ului și oamenilor din club pentru că au contribuit la ascensiunea mea fotbalistică și umană. Aveți un fan în plus pe toată viața. Vă doresc toate cele bune! #DugaGol”, a scris Marko Dugandzic pe Instagram.

Prima reacție a lui Marko Dugandzic după ce a plecat de la Rapid

„Sunt foarte fericit. Sper ca totul să fie bine, că mâine e ultima zi a transferurilor în Arabia. Fotbalul e ciudat, cum știm toți. Nu mă așteptam la transfer. Vreau să le urez tuturor celor de la Rapid multă baftă.

Neftchi nu a oferit o ofertă concretă. Nu știu care a fost problema. Al Tai a fost mai rapidă. Sunt foarte fericit. Azi dimineață am aflat. Am făcut vizita medicală în București.

(n.r. vrei să fii golgheter și la arabi?) De ce nu? Sunt pregătit. Vreau întâi să cunosc colegii, staff-ul. Orașul e cu mult diferit față de București. Vom vedea ce se va întâmpla.

Sper că Rrahmani (n.r. va fi următorul golgheter al Superligii)”, a spus Marko Dugandzic la plecarea din România.