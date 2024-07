Retras de la națională, Angel Di Maria s-a decis: unde va juca în noul sezon

Înainte să plece la turneul final cu echipa națională, Angel Di Maria a ajuns la final la final de contract cu Benfica, echipa din primul eșalon al Portugaliei cu care a semnat în iulie 2023.

Rui Costa, președintele clubului, a confirmat însă faptul că a ajuns la un acord cu starul argentinian pentru prelungirea înțelegerii contractuale pentru încă un an.

”Di Maria va continua aici la Benfica și va semna un nou contract”, a spus Rui Costa, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare de pe rețelele social media.

???????? Benfica president Rui Costa also confirms: “Di Maria will continue here at Benfica and sign new deal”.

