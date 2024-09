Matthijs de Ligt a trimis săgeți după ce a plecat de la FC Bayern

Matthijs de Ligt (25 de ani), cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost achiziționat la mijlocul lunii august de Manchester United pentru 45 de milioane de euro.

Fundașul central a bifat deja primele trei apariții în eșalonul de elită al Angliei: 9 minute vs. Fulham (1-0), 11 minute vs. Brighton (1-2) și 69 de minute vs. Liverpool (0-3).

Matthijs de Ligt a mărturisit că se bucură de mutarea sa la Manchester United și a ținut să puncteze faptul că în Bundesliga nu era urmărit de atâți de multi oameni.

”Sunt fericit cu transferul meu la Manchester United. Dacă stăm să analizăm, Premier League e urmărită de mai mulți oameni, în timp ce Bundesliga, de mai puțini”, a spus Matthijs de Ligt, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

