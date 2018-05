Cel mai tare lucru pe care il poti vedea astazi! Ce s-a intamplat dupa ce o echipa din liga a 3-a a promovat e FANTASTIC! Tot stadionul a luat FOC  

Fanii au sarbatorit cu artificii si torte promovarea in liga secunda!

Infiintata in 1983, L'USM Annaba beneficiaza de un suport incredibil la meciuri! Iar demonstratia perfecta a venit dupa ce echipa a reusit promovarea in liga secunda - fanii au aprins torte pe tot stadionul si au fost aprinse artificii!

L'USM Annaba nu se poate mandri cu vreun trofeu in istoria clubului - cea mai buna performanta este un loc 2 obtinut in 1999 in prima divizie!