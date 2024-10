Cei de la Real Madrid au boicotat gala de la Paris după ce au aflat, chiar înainte de decernarea trofeului, că Vinicius (24 de ani) nu va fi marele câștigător. Florentino Perez a decis să nu trimită pe nimeni din partea clubului la festivitatea organizată de France Football.



Adrian Mutu a analizat decizia luată de prestigioasa publicație franceză și a dat verdictul. Este convins că Dani Carvajal ar fi meritat să ridice trofeul în acest an.



Adrian Mutu: ”Carvajal merita, cum să nu?”



„Am stat și m-am gândit și eu. Faptul că mie îmi place Rodri foarte mult, îmi place modelul de jucător de număr 6 și cum l-a interpretat el până să se accidenteze, l-a făcut să fie cel mai bun din lume pe postul acesta.



E un rol la care eu pun accent, pentru că eu consider că este jucătorul cel mai important în cadrul unei echipe de fotbal. Ca antrenor eu l-aș fi votat pe Rodri, iar ca spectator și fan al fotbalului l-aș fi votat pe Vinicius. Rodri merita.



(...)



Nu m-am gândit la asta și când mi-ai zis Carvajal mi-a venit imediat în minte faptul că el are în plus față de Rodri Champions League. Merita Carvajal, cum să nu. Am văzut valul acesta de contestații și eu sper că nu au nimic împotriva lui Rodri, pentru că mi se pare un super băiat, un super profesionist.



Carvajal într-adevăr merita acum realizând ce ai spus tu. Și fără Messi și Ronaldo, de acum încolo probabil e târziu pentru el”, a spus Mutu, la Fanatik.ro.



Rodri, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur 2024



Imediat după ce a primit cel mai râvnit trofeu individual din fotbal, Rodri a ținut un discurs emoționant și le-a mulțumit tuturor celor care au avut un impact pozitiv în viața sa.



„O seară incredibilă pentru mine, aș vrea să vorbesc în limba țării mele, în spaniolă. Aș vrea să mulțumesc tuturor, dar în primul rând lui France Football. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, tuturor celor care au crezut în mine.



Știam că astăzi este o zi foarte specială nu doar pentru mine, dar și pentru familia mea și pentru țara mea. Vreau să-i mulțumesc celei mai importante persoane din viața mea, soției mele, astăzi sunt opt ani și fără tine acest drum nu ar fi fost același, mulțumesc foarte mult. Bineînțeles și familiei mele, celor care mi-au imprimat aceste valori”, a transmis Rodri, pe scena galei ”Balonul de Aur”.