"Ma tem ca ma vor UCIDE spionii!" Caz incredibil! Un jucator REFUZA sa joace un meci

Meciul urmeaza sa aiba loc pe 17 ianuarie.

Enes Kanter, jucatorul celor de la New York Knicks, a anuntat ca nu va merge alaturi de echipa sa la Londra pentru partida impotriva celor de la Milwaukee Bucks de pe 17 ianuarie. Kanter este considerat un criminal in tara sa dupa ce a vorbit public impotriva presedintelui tarii. De asemenea, pasaportul sau i-a fost revocat.

"Am vorbit cu conducerea si le-am transmis ca nu voi merge din cauza nebunului ala de presedinte (Tayyip Erdogan). Sunt sanse sa fiu ucis acolo. De aceea am vorbit cu conducerea. Nu merg asa ca voi sta aici sa ma antrenez. Este destul de trist pentru ca imi afecteaza cariera. Eu vreau sa fiu acolo insa din cauza unui maniac, a unui nebun, nu pot sa-mi fac treaba. E trist" a spus Kanter, citat de MSN.

Intrebat despre grijile sale ca ar putea sa fie ucis, Kanter a explicat: "Da, cu usurinta se poate intampla. Au multi spioni acolo. Pot sa fiu foarte usor omorat" a socat 26 de ani.

Enes Kanter a trecut prin momente dificile in Romania in 2017 cand a fost retinut pe aeroportul Henri Coanda ore bune in urma declaratiilor impotriva lui Erdogan.