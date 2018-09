Doi baschetbalisti americani de la ACS Braila, INJUNGHIATI in timp ce se aflau la o terasa! Cei doi se afla in afara oricarui pericol

Darrel Bowie se transferase in Romania in urma cu 2 saptamani.

Update 12.55 - "Acesti indivizi din lumea interlopa i-au atacat direct cu cutite si alte obiecte. Vizati au fost cei 2, care erau mai inalti, mai impunatori, nu stiu cum sa ma exprim, neexistand vreun conflict legat de vreo fata, de vreo masa, de vreun scaun, ei fiind de vreo saptamana in oras.



Au fost operati, au iesit din operatie, unul dintre ei e stabil ramane in Braila, celelalt e stabil, nu are viata pusa in pericol, dar pentru a nu exista suplimentar complicatii raportate la tot ce inseamna interiorul corpului lui, a fost mutat la Bucuresti" a declarat presedintele Cuza Sport Braila, pentru Pro TV.

Update 12:15 - Cei doi baschetbalisti sunt in afara oricarui pericol, unul dintre acestia va fi insa transportat la Bucuresti. Alaturi de cei doi se mai aflau alti 2 baschetbalisti americani care insa au scapat de atacul cu cutitul. Toti cei 4 doresc sa plece din Romania in urma incidentului.

Baschebalistii americani Darrel Bowie si Joseph McClain, de la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Cei doi baschebalisti sunt stabili, echilibrati, fiind internati la Terapie Intensiva. Cel care se afla in stare grava, ar putea fi transferat la Bucuresti. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a vedea cate persoane au fost implicate in conflict.

Reprezentantii Spitalului Judetean Braila au declarat, pentru News.ro, ca sportivii care au ajuns la spital aveau multiple plagi.

”Este vorba despre doi pacienti, unul de 24 de ani, altul de 26 de ani, victimele unor agresiuni. Cel de 26 de ani are plagi toracice penetrante, cel de 24 de ani multiple plagi penetrante abdominale si toracice. S-a intervenit chirurgical, acum se afla la Terapie Intensiva, echilibrati”, a declarat dr. Alina Neacsu, purtator de cuvant al Spitalului Judetean Braila.