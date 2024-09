Alexandru Mihăilescu este multiplu campion național la 110 metri garduri și 60 de metri garduri. Retras din activitate, acum în vârstă de 42 de ani, fostul sportiv a fost invitatul lui Andru Nenciu la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro.

Plecat în SUA, Alexandru Mihăilescu s-a întâlnit cu Jason Momoa

Fost atlet de performanță, component al lotului național de atletism la Mondiale, Europene, Balcaniade și Cupa Europei, s-a stabilit de 13 ani în Statele Unite ale Americii și a vorbit în emisiunea moderată de Andru Nenciu și despre momentele mai puțin plăcute întâmpinate în timpul carierei.

Alexandru Mihăilescu a fost component al clubului Steaua, dar a plecat în America doar cu gândul că poate începe un nou capitol al vieții sale. Începutul a fost greu, departe de țară, de familie și prieteni, iar unul din primele joburi pe care le-a avut a fost cel ce fotograf.

Alexandru Mihăilescu, multiplu campion al României la atletism, a lucrat și fotograf în SUA

Mihăilescu a participat la multe evenimente la care erau invitate personalități din SUA și nu numai, dar una dintre cele mai frumoase amintiri este cea când l-a întâlnit pe celebrul actor Jason Momoa. După ce și-a făcut treaba pentru care a fost trimis la eveniment, fostul sportiv român nu s-a putut abține și a făcut o fotografie cu Momoa.

”Am dezvoltat o pasiune pentru fotografie încă din România, dar aveam o cameră pe care nu prea știam să o folosesc. Nu aveam o cameră profesională, dar m-am mutat în SUA și mi-am luat una. Nu știam să o folosesc pe modul manual, dar am început să învăț. Până la urmă am găsit un job ca fotograf. Mi s-a spus: 'vrei să mergi să faci poze la anumite evenimente?'.

Și așa i-am întâlnit pe Jason Momoa, Mariah Carey, Rita Moreno. Am acceptat oferta și așa l-am întâlnit pe Momoa. L-am rugat să facem un selfie și a zis: 'come here, let go!'. M-a luat de gât, mi-a pus pumnul... foarte haios.

Era multă lume care aștepta să facă poză cu el, multe domnișoare. E foarte înalt, cred că are 1.90 m. E destul de mare!”, a rememorat Alexandru Mihăilescu întâlnirea cu Jason Momoa, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Alexandru Mihăilescu, antrenor de fitness în New York acum

Alexandru Mihăilescu, care a reprezentat România la multe competiții internaționale, a fost la început, în SUA, fotograf la evenimente, iar ulterior a decis să încerce ceva în zona sportului, în acest moment fiind angajat al uneia dintre cele mai bine cotate săli de fitness din New York, la ”U”, concept deținut de celebrul David Barton. Este antrenor de fitness.