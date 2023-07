Tottenham vrea să profite la maximum și cere o sumă colosală pentru Harry Kane

Atacantul englez și-a manifestat de ceva timp intenția de a părăsi clubul londonez, dar președintele lui Tottenham Daniel Levy, nu a reușit să ajungă la un acord cu cluburile interesante de Kane.

Dacă anul trecut Manchester City a insistat pentru transferul său, acum a venit rândul lui Bayern să facă o ofertă pentru Kane. Bavarezii au oferit 80 de milioane de euro, sumă refuzată de omul care decide totul la Tottenham.

Potrivit L'Equipe, Tottenham vrea să profite de situația lui Kane, intrat în ultimul an de contract, și să încaseze o sumă colosală în schimbul său. Londonezii cer 116 milioane de euro pentru a renunța la ”omul de gol” al echipei.

Pentru Levy, situație e clară. Vrea ca Harry Kane să-și prelungească actualul angajament cu echipa pentru care evoluează din 2013. În caz contrar, atacantul englez va fi vândut în această perioadă de mercato.

???? Tottenham want €116M for Harry Kane! ????????????????????????????????

The situation is clear for Daniel Levy: either Kane extends his contract, or he will be sold this summer.

(Source: @lequipe ) pic.twitter.com/wE6asfD3rz