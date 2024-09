Nu a mai rezistat și s-a dezlănțuit! Starul lui Manchester City a dat totul pe față: ”Absolut uluitor”

Fotbaliștii de rang înalt evoluează din trei în trei luni în timpul sezonului competițional, fie că e vorba despre meciuri în campionat, cupe interne, cupe europene sau meciuri la echipele naționale.

Bernardo Silva, starul lui Manchester City, nu s-a mai abținut și a avut o răbufnire la adresa programului încărcat la care el și ceilalți jucători profesioniști sunt supuși.

”Programul e absolut uluitor. Am primit vestea că avem o singură zi liberă pentru Cupa Ligii din Anglia. O să jucăm, cel mai probabil, din trei în trei zile cu lunile. E absolut absurd.

În Champions League, dacă nu te califici pentru șaisprezecimi, tot trebuie să mai joci două meciuri. E adevărat că loturile sunt mai mari, dar nu va fi ușor.

Nu a fost nici până acum. Am petrecut foarte puțin timp cu familia și prietenii. Amalgamul de jocuri la care suntem supuși e absolut absurd”, a spus Bernardo Silva, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????⚠️ Bernardo Silva: “The schedule is completely crazy. We've just received the news that we only have one day off for the English League Cup game”.

"We’ll probably play every three days for months. It's been absolutely absurd”.

“In the Champions League, if you don't qualify… pic.twitter.com/y5huJ4pazX