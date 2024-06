Jucătorul care cere să plece de la Liverpool, dar e blocat de suma de transfer: "Nu mi-au arătat încredere în tot acest timp"

Liverpool l-a cumpărat pe Sepp van den Berg în 2019, de la PEC Zwolle, pentru aproximativ două milioane de euro. Fundașul central olandez a fost folosit în doar patru partide din Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei, iar din 2021 a fost împrumutat constant la alte echipe, precum Preston, Schalke sau Mainz.

Sepp van den Berg critică modul în care a fost tratat de Liverpool

În sezonul recent încheiat, Van den Berg a fost împrumutat la formația germană Mainz, unde a fost om de bază, cu 36 de meciuri jucate și trei goluri. Totuși, echipa din Bundesliga nu are opțiunea de a-l transfera definitiv, astfel că olandezul ar trebui să revină la Liverpool în această vară.

Stoperul olandez s-a arătat deranjat de situația în care se află și spune că prețul pe care i l-ar fi stabilit Liverpool, aproximativ 20 de milioane de lire sterline, este mult prea mare, având în vedere că n-a avut niciodată ocazia de a se afirma în Premier League. Liverpool Echo scrie că de Van den Berg ar fi interesate acum Brentford și Southampton.

"Eram conștient că nu pot ajunge de la PEC Zwolle direct în prima echipă a lui Liverpool. Puteam să mai rămân un an-doi la Liverpool, dar mi-am dorit foarte mult să joc. Am cerut să fiu împrumutat de fiecare dată pentru că am simțit că mă îmbunătățesc din ce în ce mai mult, inclusiv fizic.

M-am simțit pregătit și în 2021, când am avut o discuție cu conducerea. Mi s-a spus că au informații pozitive despre mine. Am înțeles că nu le pot lua locul lui Van Dijk, Matip sau Konate, dar puteam să fiu imediat după ei. Când din nou nu am primit șansa am zis: 'Vreau să plec!'.

Liverpool nu mi-a arătat încredere în tot acest timp, dar acum vrea să îmi împiedice progresul. Vreau să joc săptămână de săptămână și să continui să mă dezvolt. În Germania m-am bucurat să evoluez în deplasare contra lui Dortmund, cu 70.000 de fani în tribune, contra lui Bayern Munchen, Stuttgart, Leipzig sau Leverkusen", a spus Sepp van den Berg, pentru De Telegraaf.