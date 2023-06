Harry Kane e aproape să-i doboare recordul și anunță: ”Dacă vrea să meargă la Bayern, îl duc eu cu mașina”

Atacantul englez a intrat în ultimul an de contract cu Tottenham, iar londonezii ar putea accepta oferta din partea bavarezilor pentru a nu-l pierde gratis pe golgheterul lor în vara anului viitor.

Cu 213 goluri marcate în Premier League all-time, Kane este pe locul doi, după Alan Shearer, care a înscris de 260 de ori.

Fostul atacant de la Southampton, Blackburn și Newcastle a oferit o declarație amuzantă când a fost întrebat despre transferul internaționalului britanic la Bayern.

”Dacă Harry Kane vrea să meargă la Bayern, o să-i conduc mașina până acolo. Totul pentru a-mi proteja recordul de goluri marcate în Premier League”, a glumit Alan Shearer, potrivit The Athletic.

????️ Alan Shearer: “If Harry Kane wants to join Bayern, I’ll drive his fucking car there myself; anything to protect my Premier League goal scoring record of 260 goals.” ????

(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/IuDFD0NeFd