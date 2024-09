Dorit de Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a oferit un răspuns misterios: ”Asta e tot ce o să spun”

Născut la Liverpool și crescut pe Anfield, acolo unde a câștigat toate trofeele puse în joc cu Jurgen Klopp antrenor, Trent Alexander-Arnold a intrat în ultimele luni de contract cu clubul său de suflet.

Oficialii ”cormoranilor” au încercat să-i prelungească actuala înțelegere fundașului dreapta, dar momentan nu se știe ce decizie va lua englezul.

Alex-Arnold a fost întrebat direct despre viitorul său și a oferit un răspuns care lasă loc de interpretări. S-a limitat să spună doar că își dorește să rămână la Liverpool în acest sezon.

În ultima perioadă, în presa internațională s-a zvonit că fundașul englez ar fi una dintre țintele lui Real Madrid pentru următoarele ferestre de mercato.

”Vreau să fiu jucătorul lui Liverpool în acest sezon și asta e tot ce o să spun”, a declarat fundașul, potrivit The Athletic.

????️ Trent Alexander Arnold on his future:

"I want to be a Liverpool player this season is what I will say."

(Source: @TheAthleticFC ) pic.twitter.com/QQWFUKkADu