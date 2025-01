Simpson și Johnson au trei copii împreună

Jessica Simpson se desparte de Eric Johnson (45 de ani), după o căsnicie de 10 ani. Cântăreața și fostul tight end de la San Francisco 49ers (2001-2006) și New Orleans Saints (2007) au pus recent oficial capăt relației, după ce se separaseră discret, în ianuarie 2024.

Cuplul are trei copii, Maxwell Drew (14 ani), Ace Knute (11 ani) și Birdie Mae (6 ani), iar înțelegerea este să împartă cuscodia acestora. Artista mai fusese măritată cu actorul și producătorul Nick Lachey, între 2002 și 2006, și a mai avut relații mediatizate cu cântărețul John Mayer și sportivul Tony Romo.



Jessica Simpson, un sex simbol al anilor 2000

Jessica Simpson (44 de ani) este cântăreață, actriță, designer vestimentar și femeie de afaceri. A fost colegă în emisiunea The Mickey Mouse Club cu alți artiști cunoscuți ai generației sale, precum Britney Spears, Christina Aguilera sau Justin Timberlake și a fost remarcată de celebrul impresar Tommy Mottola, semnând un contract cu Columbia Records.



Odată cu finalul anilor '90 și începutul anilor 2000 a cunoscut succesul la nivel internațional cu melodii precum "I Wanna Love You Forever", "Where You Are", "I Think I'm in Love with You", "Irresistible", "A Little Bit", "Sweetest Sin", "With You" sau "A Public Affair". Considerată o vedetă internațională și una dintre cele mai frumoase femei din lume, ea a apărut și în filme și seriale tv ca "The Dukes of Hazzard", "Employee of the Month", "That '70s Show", "Newlyweds: Nick and Jessica" sau "Fashion Star".



Sora sa este Ashley Simpson (40 de ani), cântăreață, actriță și personalitate tv.



Foto - Getty Images